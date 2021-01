Rubano un camion sulla A14: la Polstrada arrestata tutta la banda

Furto di un camion sull'autostrada, il 22 gennaio. Il personale della Squadra di Polizia Giudiziaria del Compartimento Polizia Stradale per l’Emilia Romagna ha dato esecuzione a ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Verona.

Le operazioni, eseguite con la collaborazione della Sezione Polizia Stradale di Foggia,portarono all'arresto di quattro cerignolani (A.I. di anni 56; L.I. di anni 29; S.E.A. di anni 27 e D.N.R. di anni 30) che nel mese di ottobre 2019 avrebbero rubato un mezzo pesante e un ingente quantitativo di merce a danno di una azienda operante nel veronese.

La Polizia Stradale, grazie monitoraggio continuo delle aree di servizio, nell’ottobre 2019 aveva recuperato l'autocarro trafugato e la refurtiva all’interno dell’area di servizio Sillaro Ovest, lungo l’autostrada A14 nel territorio del Comune di Castel San Pietro Terme. I ladri invece erano riusciti a dileguarsi poco prima dell’intervento degli operatori di Polizia.

Ricostruzione degli spostamenti e arresto

Attraverso la ricostruzione degli spostamenti dei fuggiaschi, è stato identificato un veicolo “pulito”, utilizzato come staffetta e poi come mezzo per allontanarsi: sono seguiti accertamenti di Polizia scientifica e di natura tecnica che hanno portato la Procura della Repubblica e emettere le misure restrittive.

La banda, composta da due pluripregiudicati per reati specifici e da due uomini incensurati ma già noti alle Forze di Polizia per il coinvolgimento in eventi di natura predatoria, è stata così sorpresa nel sonno e condotta presso la Casa Circondariale di Foggia. Sia il veicolo che la merce, del valore di circa 50.000 euro, erano destinati all’entroterra pugliese per il successivo riciclaggio.

Dopo l’interrogatorio di garanzia eseguito dal GIP del Tribunale di Foggia, è stata confermata la custodia cautelare in carcere per tutti gli arrestati.