Ragazzino accoltellato in stazione: due minorenni fermati per tentato omicidio

Un regolamento di conti, oppure una rapina degenerata potrebbe essere all'origine dell'accoltellamento quasi fatale subito da un 16enne, di nazionalità tunisina, in stazione centrale a Bologna.

La notizia risale a sabato scorso. Qui nei pressi dell'ingresso di piazza Medaglie d’oro, ingressione stazione dei treni, il giovane 16enne, affidato ad una comunità per minori nel Capoluogo, è stato circondato e poi colpito all’altezza dell’addome da alcuni fendenti di un'arma da taglio, crollando a terra.

Soccorso sul posto, il giovanissimo è stato poi portato presso l’Ospedale Maggiore, in Rianimazione. Attualmente è fuori pericolo, ma con una prognosi di 90 giorni.Subito sono scattate le indagini per risalire all'identità degli aggressori, a prima vista tutti molto giovani e in gruppo di quattro persone. A passare al setaccio le telecamere ci hanno pensato la polizia ferroviaria e la Mobile di Bologna.

Sentendo anche alcune testimonianze, gli investigatori hanno scoperto che ad aggredire il 16enne sono stati tre ragazzi di etnia albanese, anche loro dimoranti presso una comunità per minori. I ragazzi sono stati tutti trovati mentre cercavano di recuperare le loro cose, verosimilmente per prepararsi a lasciare la città.

Due dei ragazzi sono stati fermati per tentato omicidio. Autore materiale del ferimento il 17enne con arma da taglio, aiutato da un 16enne, che avrebbe ferito il coetaneo con una bottiglia in vetro. Il terzo indagato, di soli 15 anni, è stato denunciato. Dopo le formalità di rito i due minori albanesi venivano condotti presso il centro di accoglienza per minori di Bologna.