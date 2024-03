Accoltellato al collo in zona U: la Polizia cerca l'aggressore in fuga

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

La Polizia è alla ricerca dell'autore di una violenta aggressione avvenuta intorno alle 13 di oggi in zona Universitaria.

Secondo le prime ricostruzioni, il tutto è iniziato con la segnalazione di una lite tra due uomini stranieri, in via Sigismondo, in zona Universitaria.

La disputa è degenerata in fretta tanto che uno dei due contendenti ha colpito al collo l'altro per poi darsi alla fuga. Sul posto, oltre alle volanti, sono intervenuti i sanitari del 118 con un'ambulanza che ha trasportato il ferito in ospedale in codice 2 (media gravità).

Si tratterebbe di un nordafricano sprovvisto di documenti, verosimilmente maggiorenne. Non sarebbe in pericolo di vita.

Notizia in aggiornamento