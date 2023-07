Lavori alla pista del Marconi: stop voli di notte, tutte le date

La pista di volo dell’Aeroporto Marconi di Bologna sarà chiusa al traffico aereo per nove notti, dalle ore 00.05 alle ore 06.00, per lavori di rifacimento della segnaletica, controllo degli aiuti visivi luminosi, manutenzione delle pavimentazioni ed altro.

Le attività, nell’ambito del programma di manutenzione periodica delle infrastrutture, già comunicate ad inizio anno alle compagnie aeree interessate, saranno svolte nelle seguenti date:

30 agosto, 31 agosto, 1° settembre, 6 settembre, 7 settembre, 8 settembre, 13 settembre, 14 settembre e 15 settembre, salvo maltempo che potrebbe richiedere modifiche nella pianificazione.

"Il periodo dell’intervento è stato definito in considerazione dei diversi aspetti tecnici, operativi e meteorologici, che si ritiene possano permettere una più rapida ed efficiente esecuzione dei lavori programmati" fa sapere lo scalo bolognese.

In quelle date, di notte, non potranno essere operati voli da/per Bologna.

In questi giorni sono in corso in questi giorni i lavori di manutenzione anche dei portali di ingresso e l’installazione dei nuovi totem di segnaletica dei parcheggi, con temporaneo restringimento delle corsie di accesso al terminal dell'aeroporto Marconi.