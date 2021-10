Contributo affitto 2021: c'è la graduatoria definitiva, accolte oltre 7500 richieste

Sono state pubblicate dal Comune le graduatorie definitive per il contributo affitto 2021. Si tratta -fa sapere Palazzo D'Accursio- di 9.771 istanze complessive: 8.559 relative alla Graduatoria 1 e 1.212 alla 2. una cifra-monstre, se si pensa che nel 2019 pre Covid le richieste di contributo erano state poco meno di 1800 per 2,7 milioni di copertura.

Nel complesso delle due Graduatorie sono ammesse a contributo, in via definitiva, 7.608 istanze per quasi 9,6 milioni di euro di contributi, che in buona parte (circa 5,3 milioni) sono già stati erogati agli aventi diritto dal mese di giugno scorso. Al momento rimarrebbero escluse 785 istanze che, pur coerenti con i requisiti del Bando, non hanno ricevuto il contributo per insufficienza del fondo.

Grazie infatti alle risorse recentemente messe a disposizione dalla Regione - circa 4 milioni di euro - riceveranno il contributo per l’affitto anche le circa 3.000 domande inizialmente escluse per esaurimento del fondo disponibile.

Le procedure di erogazione del contributo, a valere sulle nuove risorse stanziate dalla Regione, inizieranno dalla prossima settimana, seguendo l’ordinamento delle istanze nelle due graduatorie.



"Ho deciso tra i primi atti del mio mandato di mettere in campo uno stanziamento straordinario del Comune di 640 mila euro per consentire a tutte le persone idonee al Bando, anche quelle rimaste fuori per insufficienza di copertura finanziaria, di accedere a questo beneficio - spiega il sindaco Lepore -. Individueremo queste risorse già nella variazione di Bilancio di novembre. Questa scelta dice quanto sarà centrale per noi il tema della casa, confermato anche dalla scelta di affidare la delega alla Vicesindaca Clancy”

Con questo ulteriore stanziamento l’impegno economico complessivo per il “contributo affitto” 2021 supererà i 10 milioni di euro (di cui oltre il 40% sono risorse proprie del Comune).