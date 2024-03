Confondono un passante per un ladro e lo aggrediscono: denunciati

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Due uomini, di origine straniera, sono stati denunciati dalla polizia per esercizio arbitrario delle proprie ragioni e per danneggiamento aggravato.

Il fatto risale alle ore 17 di sabato 2 marzo ed è avvenuto in via Carlo Sigonio, in zona Murri. I due soggetti, convinti di aver individuato l’autore del furto del borsello di uno di loro, hanno fermato l’uomo aggredendolo e danneggiando la bicicletta che stava guidando. La polizia, su segnalazione di un cittadino che ha assistito alla scena, ha quindi individuato i due colpevoli mentre erano alla guida di un furgone. I due uomini sono stati identificati e denunciati.