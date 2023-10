Imola taglia gli alberi per pulire gli argini del Santerno. Il Comune: "Verranno ripiantati in un'altra area"

Verranno tagliati per pulire gli argini del Santerno, ma altrettanti verranno ripiantati in un'altra area. Sarà questo il destino di alcuni alberi lungo il ciglio delle scarpate fluviali del tratto del fiume che attraversa Imola, e che verranno rimossi per evitare che crollino in acqua.

L'intervento sarà eseguito domani 23 ottobre ed "è necessario - spiegano i tecnici del Settore verde pubblico Area blu - perché anche durante la piena ordinaria dei fiumi accade frequentemente che le acque sradichino le piante facendole cadere nell'alveo e trascinandole poi a valle. Questo aumenta il rischio di ostruzione, oltre al fatto che l'albero sradicato 'toglie' delle grandi zolle di terra, creando delle voragini che peggiorano l'erosione delle sponde del fiume".

Gli abbattimenti saranno più evidenti nell'area tra l'ex locale "Riverside" e il ponte di viale Dante Alighieri. "Per mitigare l'impatto - fa sapere l'amministrazione - nei prossimi mesi verrà impiantato a compensazione lo stesso numero di albero lungo la ciclabile di via Pirandello e all'interno dell'area dell'ex Riverside".