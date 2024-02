Albero crolla su una scuola media a Bologna, danni all'edificio e tecnici sul posto

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Un albero è crollato su una scuola a Bologna. È successo prima dell'inizio delle lezioni, quando fortunamente il plesso in questione - le medie Gandino in via Graziani - era chiuso. Forse a causa del maltempo di questi giorni e del terreno fangoso, il grosso pino si è inclinato ed è finito sul tetto della palestra e ha causato danni all'edificio. Nessuna persona è rimasta coinvolta.

A quanto si apprende da una circolare diffusa dalla dirigente scolastica, l'ingresso allla struttura è stato spostato sull'accesso secondario in via Battistelli per permettere i controlli da parte dei tecnici del Comune, che sono intervenuti sul posto per rimuovere il tronco e avviare i sopralluoghi anche sulle piante circostanti. Le lezioni si sono svolte regolarmente.