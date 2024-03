Ok a 70 alloggi in via Michelino, i Verdi: "E' colata di cemento"

Una "colata di cemento" definiscono i Verdi il residence da 70 alloggi in via Michelino, zona Fiera, licenziato oggi in Consiglio comunale. "L'impatto sull'ambiente dell'edificio e degli ampi parcheggi previsti dal progetto sembra inevitabile", attaccano.

Sarebbero compresi anche sette monolocali riservati in convenzione a studenti universitari, ma per i Verdi il quartiere è già stato "interessato da tanti altri progetti che incidono sulla qualità di vita dei cittadini. In tale contesto ci chiediamo come possano sette alloggi convenzionati 'a tempo' su 70 giustificare il prevalente interesse pubblico dell'intervento".

Quella approvata oggi, riferisce la Dire, è una proroga di un vecchio permesso di costruire, fermato prima dal Covid poi dall'aumento dei costi edilizi. Una concessione che secondo i Verdi, non sarebbe da confermare, stante anche il magro beneficio atteso (sette appartamenti su 70, il 10%) riservato agli studenti universitari in difficoltà a trovare un alloggio in città.

Di qui la contrarietà dei Verdi, che peraltro non hanno accolto bene il voto a favore attribuito dalla nota ufficiale di Palazzo D'Accursio da parte del loro consigliere Davide Celli. "È grave che il Comune dia informazioni sbagliate", fa sapere il coordinatore cittadino Danny Labriola alla 'Dire' smentendo il voto a favore di Celli. Tra l'altro proprio domani al Cinema Modernissimo l'amministrazione comunale inaugurerà il ciclo di appuntamenti intitolato "Primavera dell'urbanistica di Bologna". "Davvero gli sviluppi urbanistici senza limiti della nostra città meritano un approccio celebrativo?", si chiedono i Verdi.