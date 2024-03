Alluvione: disponibili i moduli per le domande di rimborso

Sono disponibili sul portale web del Commissario straordinario alla ricostruzione sul territorio dell’Emilia-Romagna,

Toscana e Marche Francesco - Paolo Figliuolo - nella Sezione “Campagna informativa/manualistica e tutorial, domande, FAQ ordinanze”, per la consultazione le “linee guida per la compilazione delle perizie asseverata o giurata”, unitamente a un fac-simile di perizia già compilato.

Nella stessa sezione e per ciascuna Regione interessata, gli utenti potranno trovare e scaricare le ordinanze

n. 11 e 14, i relativi allegati, moduli, semplici manuali, oltre a un video tutorial elaborato dalla Regione Emilia- Romagna, utili alla compilazione e all’inoltro delle domande di contributo da parte delle imprese e delle famiglie che hanno subito danni a causa degli eventi calamitosi di maggio 2023.

"Tali misure sono state adottate con lo scopo di fornire ai cittadini, ai tecnici degli enti locali e ai periti di tutti gli ordini professionali precise indicazioni su come gestire le istruttorie e impiantare le perizie, per agevolare e velocizzare la ricostruzione privata", si legge nella nota.

QUI le linee guida per la perizia

QUI le FAQ ordinanze