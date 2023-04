Eventi di prestigio, Bologna premia i suoi Ambassador: tra loro anche Domenicali

Si è tenuta ieri in Cappella Farnese a Palazzo d'Accursio la quinta edizione del progetto “Bologna, la città degli Eventi – Premiazione Bologna Ambassador 2023”, in occasione della quale sono state premiate le quattordici personalità che si sono aggiudicate il riconoscimento.

Giunta alla quinta edizione, l’iniziativa si rivolge a personalità autorevoli del mondo accademico, medico, scientifico, professionale, imprenditoriale e istituzionale della città, interessate a candidare Bologna come sede di un futuro evento congressuale o di altra tipologia. Grazie al loro prestigio e alla rete di rapporti nazionali e internazionali, le personalità premiate possono farsi portavoce del valore della destinazione e influenzare le decisioni nella scelta di Bologna per eventi di rilievo, diventando così davvero “Ambasciatori” ed “Ambasciatrici” del territorio e contribuendo a migliorare la visibilità della destinazione e il suo sviluppo scientifico, culturale ed economico.

Il riconoscimento è promosso dal Comune di Bologna, su iniziativa del Bologna Convention Bureau – la divisione di Bologna Welcome che si occupa di promuovere la città sul mercato dei congressi e degli eventi per ospitare nella destinazione eventi congressuali, aziendali, di incentivazione e di ogni altro genere, nazionali e internazionali.

Bologna città a misura di evento

Contestualmente alla premiazione degli Ambassador, gli attori principali della città hanno dialogato sulla crescita di Bologna come destinazione internazionale nel settore congressuale. Negli ultimi anni, la città è cresciuta per numero di eventi internazionali organizzati e per il 2022 si è posizionata nella Top40 tra le città di tutto il mondo, allo stesso livello di Pechino e Melbourne e appena prima di Rotterdam, Gothenburg e Lione; è l’unica città non capitale sotto il mezzo milione di abitanti nelle prime 40 città. In Italia, Bologna si posiziona per la prima volta sul podio: è al terzo posto, dopo le grandi: Roma e Milano.

Un piano incentivi per gli organizzatori di eventi

E da quest’anno entra in vigore Bologna Welcomes Events, il piano incentivi per gli organizzatori di eventi stanziato dal Comune di Bologna a sostegno del settore, che valorizza la destinazione nella competizione internazionale . Il fondo è pensato per agevolare finanziariamente la realizzazione di grandi eventi nella destinazione per gli anni 2023-2026. Gli incentivi sono previsti per eventi nazionali ed internazionali con un minimo di 400 partecipanti e di 2 pernottamenti nel territorio. Il contributo per associazioni ed aziende che sceglieranno Bologna metropolitana come sede della prossima edizione del loro evento (congressi, convegni, meeting, riunioni aziendali) è fino a un massimo di 50.000 euro a seconda del numero di partecipanti e del carattere nazionale o internazionale dell'evento.

In tre mesi hanno presentato domanda 16 eventi di carattere nazionale e internazionale.

Eventi e turismo

"La crescita della destinazione nel settore MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions) - rileva Palazzo d'Accursio - si inserisce all’interno del trend positivo relativo al turismo degli ultimi anni. Esclusi i primi tre mesi del 2022, ancora segnati dal Covid, l’anno scorso ha visto un aumento del numero di pernottamenti del 3% nel Capoluogo e del 2% a livello metropolitano rispetto ai livelli del 2019; tra aprile e dicembre, il tasso di occupazione alberghiera ha inoltre toccato il 75,9%, contro il 69,3% del 2019. Secondo un recente studio, nel ranking dei primi 500 comuni italiani per creazione di ricchezza turistica analizzata sui primi otto mesi del 2022, il Comune di Bologna si posizione all’11° posto, con una ricchezza turistica per € 917.851.631,00: il turismo a Bologna è diventato, dunque, sempre di più un importante fattore economico, con ricadute in termini di occupazione, nuova imprenditorialità e ricchezza creata".

Chi sono gli Ambassador premiati

Sono quattordici i Bologna Ambassador 2023. Di seguito i nomi di chi ha ricevuto il riconoscimento:

1. per 31esima Conferenza Europea sulla Biomassa – EUBCE 2023

Angela Grassi – Amministratrice ETA Florence Energie Rinnovabili

2. per EMDR Europe Research & Practice Conference

Bruna Maccarrone – Psicologa e Psicoterapeuta

Responsabile clinico “Centro Psicoterapia EMDR” - Roma

Chair Conference Committee, EMDR Europe Association

3. per International Meeting on Mitochondrial Pathology - EUROMIT 2023

Valerio Carelli – professore ordinario di Genetica medica, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, Direttore del Programma di Neurogenetica, IRCCS Istituto Scienze Neurologiche di Bologna

Valeria Tiranti – dirigente Biologa, Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta - Milano

vice direttrice scientifica

4. per 44th annual conference of the International School Psychology Association (ISPA)

Maria Cristina Matteucci– professoressa associata in Psicologia dello sviluppo e dell’educazione, Dipartimento di Scienze dell’educazione, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

5. per ECPA2023 - 14th European Conference on Precision Agriculture

Maurizio Canavari – professore ordinario di Economia ed estimo rurale, Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-alimentari, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

presidente dell'Associazione Dottori in Scienze Agrarie, degli Alimenti ed Ambientali di Bologna

Segretario dell'Accademia Nazionale di Agricoltura – Università di Bologna

6. per 31st Symposium of the International Association for Comparative Research on Leukemia and Related Diseases - IACRLRD

Giovanni Martinelli – direttore scientifico, IRCCS Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tumori "Dino Amadori"- IRST

Professore associato in Ematologia, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, Istituto di Ematologia "L. e A. Seragnoli”

Claudio Cerchione – Dirigente medico ricercatore, IRCCS Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tumori "Dino Amadori" - IRST

Professore a contratto, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

Presidente Society of Hematologic Oncology Italy

Vice-Presidente IACRLRD

7. per EUCAS 2023 - 16th European Conference on Applied Superconductivity

Antonio Morandi – Professore Associato di Elettrotecnica, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

Membro del Board della European Society for Applied Superconductivity (ESAS)

Marco Breschi – Professore Associato di Elettrotecnica, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

Membro del Board della European Society for Applied Superconductivity (ESAS)

8. per XXIV Congresso Internazionale SIES – Novità e aggiornamenti in tema di Medicina e Chirur-gia Estetica

Maurizio Priori – Medico chirurgo

Presidente SIES – Società Italiana di Medicina e Chirurgia Estetica – Firenze

9. per Salone Auto e Moto d’Epoca

Mario Carlo Baccaglini – CEO Intermeeting Srl

10. per Ducati, Campioni del Mondo MotoGP e WorldSBK 2022

Claudio Domenicali – Amministratore Delegato Ducati Motor Holding

11. per il Rilancio di Corno alle Scale

Marco Palmieri – presidente e amministratore delegato Piquadro S.p.A. e The Bridge S.p.A.

Presidente Lancel