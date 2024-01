Omicidio San Silvestro a San Giovanni Persiceto: fermato un uomo

E' stato fermato un uomo per il cosiddetto 'omicidio di San Silvestro', a San Giovanni in Persiceto, pianura bolognese. Il fermato per indiziato di delitto -con ipotesi di omicidio volontario- è un 48enne, coinquilino della vittima, il 54enne Andrea Beluzzi.

Estremo riserbo da parte di chi indaga sul movente che ha portato al delitto, così come per ora non sono ancora chiare le tempistiche di quanto accaduto. Non si sa, infatti, quanto l'orario della morte sia antecedente la chiamata ai soccorsi. Ora il fascicolo è sul tavolo del pm Flavio Lazzarini e del Nucleo investigativo dei carabinieri di Bologna, con l'aiuto della compagnia di San Giovanni in Persiceto.

Il coinquilino 48enne fermato sarebbe stato anche colui che per primo, nel pomeriggio di ieri avrebbe chiamato il 118. I sanitari, una volta arrivati sul posto, hanno poi immediatamente allertato i militari, attivando le indagini. L'uomo sarebbe stato da subito attenzionato e ascoltato in caserma per ore. Diversi i fendenti al petto osservati dal medico legale sulla salma, trovata in una camera dell'appartamento al primo piano di una palazzina in una zona residenziale del comune di pianura bolognese, ma sull'esatta data della morte forse potrebbe dare qualche risposta l'autopsia sul cadavere del 54enne. Intanto in paese c'è sgomento per quanto accaduto, con i numerosi avventori dei bar aperti per Capodanno che parlano di quanto successo la notte precedente.