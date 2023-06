Ustica, Bonaccini: "Verità sugli autori materiali della strage"

“Insieme all’associazione dei familiari delle vittime chiediamo che, dopo quindici anni dalla riapertura delle indagini sugli autori materiali di uno degli episodi tra i più gravi e oscuri della nostra storia recente, venga finalmente fatta completa giustizia”. Domani si celebra il 43esimo anniversario della strage di Ustica e il presidente della Regione Stefano Bonaccini si stringe ai parenti delle vittime sostenendo le loro richieste, sempre le stesse anno dopo anno, quelle di arrivare alla completa verità rispetto alla sera del 27 giugno 1980, quando l’aereo DC9 Itavia fu abbattuto e 81 persone persero la vita. “Il dolore dei familiari non si spegne”, concorda Bonaccini, come “la nostra volontà di chiedere l’ultimo pezzo di verità sugli autori e sui responsabili materiali”. Perché quello che manca, sottolinea il presidente della Regione, “sono ancora i nomi di autori e responsabili”, e questo “non è accettabile per i parenti delle vittime, né degno di un Paese democratico”. Fare completa giustizia, chiede quindi Bonaccini, anche attraverso un “necessario impegno comune sul piano diplomatico”, oltre a chiedere “al Governo di utilizzare gli strumenti utili per comporre la completa verità: proseguendo sulla desecretazione con l’applicazione della direttiva Renzi-Draghi e rifinanziando i fondi per la digitalizzazione degli atti della strage di Ustica”.

Il programma di domani

Le celebrazioni per il 43esimo anniversario di Ustica inizieranno domattina alle 11 e 30, quando il sindaco Matteo Lepore incontrerà a Palazzo d'Accursio i parenti delle vittime, un incontro che sarà trasmesso anche in streaming sul canale YouTube del Comune di Bologna. Alle 21.15, invece, al Parco della Zucca, Massimo Cirri ripercorrerà gli atti del convegno Ustica e gli anni ‘80 in un radio-racconto per analizzare il contesto storico e politico in cui ebbe luogo l’abbattimento del DC9 Itavia. Alla discussione parteciperanno Luca Alessandrini, Daria Bonfietti, Fulvio Cammarano, Giuseppe Giulietti e Gianfranco Pasquino. In collegamento video Giuliano Amato e il cardinale Matteo Zuppi. La serata vede la partecipazione con musiche eseguite dal vivo di Roberta Giallo.

Tutti gli eventi per il 43esimo anniversario

Ma sono tante le iniziative in ricordo di quel giorno che si terranno al Parco della Zucca fino ad agosto. Mercoledì 28 giugno andrà in scena lo spettacolo “Del coraggio silenzioso” di e con Marco Baliani. Mercoledì 5 luglio è la volta di “Odesa solo piano”, concerto di e con il pianista e compositore ucraino Vadim Neselovskyi, in collaborazione con Bologna Jazz Festival. Le celebrazioni continueranno il 12 luglio con la messa in scena dello spettacolo “Ustica: 42+1. Se non ci danno risposte, proviamo a cambiare le domande”, una serata di satira e memoria, a cura del giornalista, conduttore radiofonico e autore televisivo Luca Bottura con l'attore Enrico Bertolino. Venerdì 14 luglio, in occasione del secondo anniversario dalla scomparsa di Christian Boltanski, l’associazione proporrà al pubblico la proiezione di due film: “Luci per Ustica” diretto da Luciano Manuzzi e “L’archivio dei battiti del cuore”, prodotto da Report-Rai Tre, con la regia di Alessandro Spinnato. L’appuntamento successivo è per il 19 luglio, con lo spettacolo originale “Il linguaggio degli oggetti” realizzato in collaborazione con Ateliersi, che prende spunto dalla scrittura di Daniele Del Giudice e dalle riflessioni che lo scrittore esplicita a partire dall’installazione realizzata nel 1996 per la Triennale di Milano dove al centro viene posto il tracciato del DC-9 Itavia inabissatosi il 27 giugno 1980 nelle acque tra Ponza e Ustica, a cui già aveva dedicato il testo “Unreported inbound Palermo”. Il 26 luglio al centro di nuovo la musica con “Istantanee di volo”, concerto in collaborazione con il Conservatorio Giovan Battista Martini di Bologna. La rassegna si chiuderà il 10 agosto, notte di San Lorenzo, con il ritorno nel Parco della Zucca di Teatro Valdoca e della poetessa Mariangela Gualtieri..