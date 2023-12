I Carabinieri della Stazione di Granarolo Emilia hanno arrestato un 26enne italiano perché in possesso di droga a fini di spaccio. È successo alle ore 22:30 del 28 dicembre 2023, durante un controllo alla circolazione stradale che i Carabinieri stavano effettuando in via San Donato. Alla vista del 26enne, che si stava aggirando con fare sospetto alla guida di una Fiat Punto, i militari lo hanno fermato. E durante il controllo hanno notato che l'abitacolo emanava un odore sospetto. Il ragazzo aveva già avuto precedenti per droga.

Ad aggravare ulteriormente la situazione dell'autista il fatto che, alle domande dei Carabinieri, il 26enne rispondeva in maniera confusa e aveva le pupille dilatate e gli occhi lucidi. Così è scattata la perquisizione, che ha portato al rinvenimento di una settantina di grammi di hashish contenuta in un barattolo nascosto sotto al sedile del guidatore.

Le operazioni di ricerca sono proseguite a casa del 26enne dove i Carabinieri trovato altri tre grammi della stessa sostanza e due bilancini di precisione. Il materiale rinvenuto dai Carabinieri è stato sequestrato. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, il 26enne arrestato dai Carabinieri è stato tradotto presso la Casa circondariale "Rocco d'Amato" di Bologna.