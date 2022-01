Sette involucri di hashish e contanti in tasca, arrestato

Aveva con sé sette involucri di hashish per un totale di 700 grammi di sostanza stupefancente, oltre che 350 euro in contanti, considerati dalla polizia proventi dello spaccio.

Per questo motivo ieri pomeriggio gli agenti della volante del commissariato Due Torri hanno arrestato un cittadino marocchino - 44enne con precedenti di polizia - mentre si aggirava con atteggiamento sospetto in via Zamboni. L'uomo, perquisito dagli agenti, è stato poi arrestato e processato in direttissima.