Consumo di suolo, Europa Verde si schiera con i residenti della Bolognina contro l'asilo Villa Grosso

Europa Verde si schiera con i cittadini che nel quartiere della Bolognina, nel capoluogo emiliano, protestano per la costruzione di un nuovo asilo nido all'interno del parco di Villa Grosso. "Non si tratta di una crociata contro un asilo nido, ma di una legittima richiesta di non sacrificare altro verde pubblico con una struttura che comporterebbe un ulteriore afflusso di automobili e un inevitabile aumento dell'inquinamento", spiega Danny Labriola, co-portavoce di Europa Verde Bologna.

"Oggi, incontrando tanti residenti e famiglie della Bolognina, abbiamo avuto la conferma che a Bologna c'è un problema legato all'eccessivo consumo di suolo e all'eliminazione di verde urbano. Condividiamo quindi le preoccupazioni dei residenti e sollecitiamo l'amministrazione comunale ad aprire un dialogo con la cittadinanza e a prendere in considerazione possibili soluzioni alternative per non compromettere un'area verde così preziosa", chiede Labriola. "Tra gli obiettivi di una città che aspira a essere carbon neutral entro il 2030 non può non esserci lo stop al consumo di suolo e la tutela e l'ampliamento del verde pubblico", conclude.

