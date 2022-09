Dipendenti via da Asp: sindacati proclamano stato di agitazione

Proclamato lo stato di agitazione delle lavoratrici e dei lavoratori di Asp città di Bologna - l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona. "Fra i tanti problemi evidenziati da lavoratrici e lavoratori ci sono, di certo, importanti problematiche di organico - si legge nella nota dei sindacati - legate all'incapacità di trattenere in organico, da parte dell'azienda, il personale con profili sociosanitari e assistenziali e il conseguente ricorso alla somministrazione e a situazioni gestionali sotto organico, con ovvio decremento della qualità del lavoro e del servizio" quindi "la motivazione dell'iniziativa è da ricercarsi nella complessa situazione aziendale che si è venuta a determinare negli ultimi tempi".

Inoltre, per i sindacati "manca chiarezza circa le prospettive stesse dell'azienda, a cui è necessario dare di contro stabilità dopo diversi cambi di direzione generale nell'ultimo periodo". Le sigle di categoria, poi, chiedono "chiarezza da parte dell'azienda e, soprattutto, da parte del Comune sulle prospettive relative ai servizi riconducibili alla coesione sociale (che complessivamente coinvolgono a vario titolo circa un quarto del personale di Asp) e alla loro destinazione ultima".

Senza dimenticare "la crisi ormai pluriennale nella quale si dibatte la gestione del patrimonio aziendale", aggiungono i sindacati. In conclusione, per Cgil-Cisl-Uil non è più rimandabile "un ragionamento di carattere strategico" sul sistema delle Asp nel loro complesso, ma per per quanto riguarda Bologna "non è più rimandabile neppure un confronto con chi rappresenta di fatto la proprietà dell'azienda, ovvero il Comune". (dire)