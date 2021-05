Assembramenti, schiamazzi e coprifuoco violato in piazza San Francesco

Ieri sera le volanti hanno disperso decine e decine di giovani che si erano assiepati in una delle aree recentemente dichiarate off limits dal Comune

La polizia è intervenuta per l'ennesima volta dopo il coprifuoco, per allontanare un numeroso gruppo di giovani che si sono assembrati in piazza San Francesco, una delle tre aree recentemente oggetto di una ordinanza di chiusura da parte del comune.

Il gruppo, composto da circa un centinaio di soggetti, è stato fatto allontanare senza però vi fossero momenti di tensione. Da qualche ora erano infatti arrivate chiamate da diversi residenti, che oltre a denunciare la palese violazione del coprifuoco -si era intorno alle 23 circa- hanno riportato di musica a tutto volume e consumo di alcoolici in gran quantità. Alla vista delle divise, la folla si è allontanata spontaneamente e non sono stati elevate sanzioni.