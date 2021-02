Attentato in Congo, Bonaccini: "Perdiamo due uomini che hanno servito l’Italia"

"Profondo dolore per la morte dell’ambasciatore Italiano in Congo Luca Attanasio e del carabiniere della sua scorta Vittorio Iacovacci, uccisi in un agguato questa mattina".

Lo scrive sui social il presidente della regione, Stefano Bonaccini, dopo la notizia dell'attentato nella Repubblica Democratica del Congo, dove sono rimasti uccisi l'ambasciatore italiano Luca Attanasio e il carabiniere, 30enne, Vittorio Iacovacci, in servizio presso l'ambasciata italiana da settebre del 2020. Era originario di Sonnino, in provincia di Latina, ed era effettivo al battaglione Gorizia dal 2016.

Il commando ha agito tra Goma e Bukavu utilizzando armi leggere. "Perdiamo due uomini che hanno servito l’Italia, cordoglio e vicinanza a famigliari e Arma dei Carabinieri", conclude Bonaccini.

Luca Attanasio, diplomatico di 43 anni originario di Limbiate (Monza e Brianza), era uno degli ambasciatori italiani più giovani nel mondo. Dal 5 settembre 2017, dopo diverse esperienze nelle ambasciate in Svizzera, in Marocco e in Nigeria, è diventato capo missione a Kinshasa, in Congo.