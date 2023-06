Auto incendiate nella notte: "Fiamme altissime e scoppi"

"Fiamme altissime e scoppi" ha detto a Bologna Today una testimone che questa notte in via Ponchielli, all'altezza della casa di cura Toniolo, ha assistito allo scoppio di un incendio. Era circa mezzanotte quando "ero sul mio balcone a stendere il bucato quando ho visto strani movimenti vicino alle auto" riferisce la lettrice "poi il fuoco. Sono intervenuti i Vigili del fuoco e la Polizia che hanno bloccato tutta la strada".

Da quanto si apprende dalle forze dell'ordine, l'incendio da una prima auto si è esteso ad altri due veicoli posteggiati. Le auto sono andate completamente distrutte dal rogo che ha letteralmente "sciolto" anche un citofono della via.

Accertamenti in corso sull origine dell'incendio.

Episodi simili erano avvenuti la notte del 23 maggio scorso in diverse vie del quartiere Porto-Saragozza, dove le squadre dei Vigili del fuoco del comando di Bologna, sono state chiamate a intervenire.

A prendere fuoco sette veicoli che sono andati praticamente distrutti in via della Certosa, via delle Tofane e via Enrico De Nicola.

Dopo aver spento i roghi, la squadre hanno messo in sicurezza le aree coinvolte. Erano intervenute anche le pattuglie di Polizia e Carabinieri.