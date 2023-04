Autobus va a fuoco, danni alla linea elettrica | FOTO

Rogo nella notte in via Mattei, dove è andato a fuoco, per cause ancora in via di accertamento, un autobus di linea.

Sul posto sono stati allertati, intorno alle ore 1.40 di oggi 12 aprile, i vigili del fuoco. Al lavoro con alcune squadre, i caschi rossi hanno operato per l'estinzione del rogo e la messa in sicurezza dell'area.

Da quanto si apprende l'incendio ha provocato danni alla linea elettrica oltre a distruggere il mezzo. Fortunatamente nel rogo non è però rimasta coinvolta nessuna persona.