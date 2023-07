In auto con 3,5 kg di cocaina purissima: arrestato 33enne

Venerdì mattina la Polizia ha arrestato un uomo di 33 anni trovato in possesso di 3,461 kg di cocaina purissima, probabilmente finalizzata allo spaccio.

L’uomo, a bordo di una Citroen C3, aveva ignorato l’alt della Polizia, che aveva tentato di fermarlo con un posto di blocco sulla A13 in direzione Bologna nel tratto tra Ferrara Sud e Altedo. Le forze dell’ordine, chiamati i rinforzi, hanno costretto l’uomo a fermarsi al casello di Altedo. Interrogato, l’uomo ha dato evidenti segnali di nervosismo agli agenti, peraltro contraddicendosi più volte. Così, i poliziotti hanno ispezionato l’auto, trovando preso un grosso borsone al cui interno c’erano tre grossi involucri avvolti in cellophane marchiato “Louis Vuitton”, come a dissimularne il vero contenuto. Niente accessori di alta moda, però, ma ben 3,461 kg di cocaina purissima. L’uomo è stato quindi arrestato e portato in custodia cautelare in carcere.