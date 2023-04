Una vecchia conoscenza di Bologna legale di Trump: Joe Tacopina ancora sotto i riflettori

34 i capi di imputazione, contestati a Donald Trump, ex presidente degli Stati Uniti, difeso da una vecchia conoscenza, Joe Tacopina, ex presidente del Bologna Calcio 2014-2015, con il ritorno del rossoblu in serie A. Dopo le dimissioni, un anno dopo, diventa azionista del Venezia, già membtro del CDA della Roma, è poi diventate presidente della Spal.

57 anni, nato a New York da genitori di origine italiana, se in Europa è conosciuto perlopiù come dirigente sportivo, oltreoceano è un rinomato avvocato spesso scelto come legale dalle "celebrità". Non si sottrae neanche alle telecamere, del resto in questi giorni come potrebbe, visto che è a capo del team legale che rappresenta Trump nelle indagini del procuratore distrettuale di Manhattan.

Il caso Donald Trump

L'ex presidente USA si è consegnato ieri alle autorità del tribunale di Lower Manhattan, dove il giudice Juan Merchan ha letto i 34 capi d’imputazione, dopo l’incriminazione del 30 aprile per un presunto pagamento illegale a due donne conle quali avrebbe avuto una relazione.

Trump si è dichiarato "non colpevole" per tutti i capi di imputazione. Le accuse sono di aver falsificato i registri della società e partecipato a un complotto per versare denaro in cambio del silenzio a due donne alla fine della sua campagna elettorale del 2016, con tanto di accusa di cospirazione. L'accusa sostiene che Trump, con il suo atteggiamento, abbia l'integrità delle elezioni del 2016.