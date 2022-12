Atti vandalici agli Istituti Belluzzi-Fioravanti e Leonardo da Vinci

“Condanno fermamente gli atti vandalici perpetrati ai danni delle scuole Belluzzi-Fioravanti e Leonardo da Vinci ed esprimo vicinanza a tutta la comunità scolastica".

Così, il consigliere metropolitano delegato alla Scuola, Daniele Ruscigno, commenta la notizia di scritte no-vax agli Istituti superiori Belluzzi-Fioravanti e Leonardo da Vinci.

"Sono in contatto con i dirigenti scolastici e ci siamo già attivati per il ripristino di questo danneggiamento odioso, che comporterà una spesa considerevole. Un atto ancor più vile perché ai danni di un luogo dell’educazione, dove ogni giorno il personale scolastico si spende per insegnare ai nostri ragazzi e alle nostre ragazze il valore del rispetto dell’altro e dei beni comuni. Anche la Città metropolitana di Bologna sporgerà querela”.

I blitz di matrice 'no vax'

A monte dei due blitz vandalici ai danni degli altrettanti istituti scolastici finiti nel mirino stanotte ci sarebbe una amatrice di stampo no vax. Lo avallano le scritte vergate di rosse sui muri, del tenori di "La mortalità è esplosa grazie alla vaccinazione dolosa" o ancora "Corte costituzionale, criminali nazisti assassini".

Un Odg sul tema

Durante i lavori del V congresso provinciale della FLC CGIL Bologna, le delegate e i delegati partecipanti hanno appreso la notizia del duplice atto vandalico, ne è scaturito il seguente Odg: "La FLC CGIL esprime solidarietà e vicinanza alle comunità educanti colpite dal vile gesto, e ribadisce la sua ferma condanna per ogni atto e forma di intolleranza e violenza contro le istituzioni democratiche del Paese. Anche le sedi sindacali, presìdi di democrazia e luoghi di rappresentanza per le lavoratrici e i lavoratori, sono ormai da tempo oggetto di attacchi analoghi. La FLC CGIL condivide e ribadisce quanto espresso dal comunicato stampa della RSU del Belluzzi Fioravanti che ricorda a tutte e tutti il ruolo della Scuola come comunità educante di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, improntata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. La FLC CGIL riafferma la centralità dei valori antifascisti alla base della nostra Costituzione e ribadisce che non non si farà intimidire e continuerà, in ogni luogo di lavoro, ad essere a fianco delle lavoratrici e dei lavoratori. "