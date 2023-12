Ecco il nuovo Lazzaretto: oltre 700 posti tra edilizia sociale e studentato | VIDEO

Saranno oltre duecento gli aggi che il Comune di Bologna creerà nel comparto Bertalia-Lazzaretto, equamente divisi tra edilizia sociale (117 alloggi) e uno studentato completamente pubblico (119 alloggi). Il bando di concorso per la progettazione e la realizzazione degli alloggi sarà pubblicato il prossimo 27 dicembre: il progetto fa parte della strategia del Piano per l’abitare “Tre grandi poli per una nuova idea di abitare”. L’area di intervento è grande circa 11mila metri quadri e gli alloggi, un totale di 236, ospiteranno circa settecento persone, di cui centottanta studenti universitari meritevoli. Il costo totale stimato, tutto in capo al Comune di Bologna, è di circa cinquanta milioni di euro: 25 milioni per la prima fase, già messi in bilancio dal Comune, e ulteriori 22 per la seconda fase realizzativa. Come scrive Palazzo d’Accursio in un comunicato stampa, si tratta “del più significativo intervento di edilizia sociale su aree pubbliche – interamente finanziato da risorse comunali – degli ultimi decenni”.