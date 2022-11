Tragedia a San Giovanni Persiceto, bimba morta caduta dal balcone

Una bimba di 4 anni è morta dopo essere caduta dalla porta finestra di una casa in centro a San Giovanni in Persiceto. La notizia risale alle 19 di ieri quando la piccola è stata vista cadere esanime dal secondo piano di una palazzina del centro del paese, tra corso Italia e porta Garibaldi.

Sul posto sono accorse subito molte persone, tra cui i genitori in lacrime e poco dopo sono arrivati anche i soccorritori e i carabinieri. In base a quanto ricostruito sembra si sia trattato di un incidente domestico, una distrazione di pochi attimi. Mentre la madre stava preparando la cena, la piccola giocando si è arrampicata sulla ringhiera della porta finestra, fino a superarla aggrappandosi all'unità esterna del condizionatore ancorato alla struttura.

Di qui poi è stato questione di attimi: la bimba ha perso l'equilibrio ed è piombata in strada, abbastanza affollata per l'orario. Subito si sono tentati i primi soccorsi ma ben presto si è capito che per la piccola non c'era più niente da fare. Del caso ora si occupano i carabinieri di San Giovanni insieme con il pm di turno, ma difficilmente si arriverà a una inchiesta, dal momento che le cause della morte sono chiare e che -secondo quanto in un primo momento accertato- la bimba non era sola in casa.