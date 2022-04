Bimbo morto a Carnevale: la procura chiede 18 mesi in abbreviato

La Procura di Bologna chiede di condannare a un anno e sei mesi per omicidio colposo il proprietario e allestitore del carro di Carnevale da cui il 5 marzo 2019 cadde, venendone poi travolto e ucciso dopo qualche giorno di agonia in ospedale, il bambino di due anni e mezzo Gianlorenzo Manchisi.

Canellini, imputato per omicidio colposo come la madre del bambino e il collaudatore del carro, è l'unico dei tre che ha optato per il rito abbreviato, mentre per gli altri due imputati il processo con rito ordinario inizierà la prossima settimana. Oltre alla condanna chiesta dalla Procura, nei suoi confronti sono state avanzate delle richieste anche da parte dei legali del padre e del fratello di Gianlorenzo, che hanno chiesto una provvisionale di 413mila euro a favore del padre e una di 296mila euro per il fratello.

Il legale dell'allestitore, Stefano Sermenghi, ha invece chiesto, ovviamente, che il suo assistito venga assolto, in quanto "l'assenza di responsabilità a suo carico risulta sia dall'incidente probatorio, sia dalle dichiarazioni rese dall'ingegner Paolo Polvani dopo l'incidente probatorio". Terminata la discussione, il processo è stato aggiornato alle 9 del 25 maggio per le eventuali repliche e la lettura della sentenza. (Ama/ Dire)