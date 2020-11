La prima giornata "arancione": così il centro di Bologna questa domenica mattina

Da oggi Bologna è ufficialmente "arancione". Dalla mezzanotte di oggi, domenica 15 novembre infatti, così come deciso dal Governo e dal ministro Speranza, L'Emilia-Romagna ha cambiato colore (cosa cambia), così come Friuli Venezia Giulia e Marche: la città stamattina si presenta molto diversa rispetto allo scorso weekend e nella zona pedonale (quella dei T-Days) sono poche le persone che passeggiano.

Negozi chiusi (fatta eccezione per farmacie e parafarmacia, tabacchi, edicole e generi alimentari), bar solo per l'asporto: qualche bimbo corre sul crescentone, qualcuno attraversa il centro in bicicletta o fa due passi fra le strade eccezionalmente vuote e silenziose. Tutti indossano la mascherina. Ecco come è Bologna oggi, nel rispetto delle nuove disposizioni anti-Covid.