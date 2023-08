Bolognina, casa usata come base di spaccio: dentro cocaina e tanti contanti

Scovata casa usata come base operativa per lo spaccio di droga. È successo ieri 29 agosto 2023, quando una pattuglia della polizia locale ha arrestato un uomo - quarantacinquenne di origini albanesi - pizzicato nella propria abitazione, in zona Bolognina, in possesso di cocaina e una grossa cifra di denaro contante.

Dopo varie segnalazioni alla polizia, le pattuglie impiegate nelle attività di controllo finalizzate al contrasto del fenomeno hanno tenuto sotto osservazione il 45enne che si aggirava nel quartiere con la moglie. Dopo averli fermati si è proceduto con un controllo domiciliare e nell'appartamento sono stati rinvenuti 120 grammi di cocaina e 11mila e duecento euro in contanti. L'uomo è stato dunque arrestato e nella giornata di oggi, 30 agosto, si è svolta l'udienza di convalida.

