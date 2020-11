Notte in ospedale per il presidente Bonaccini, ritorna a casa

Il presidente della Regione Stefano Bonaccini, positivo al coronavirus e con una polmonite bilaterale, ha trascorso la notte al policlinico di Modena per alcuni accertamenti.

Il quadro clinico, in base a quanto si apprende, resta invariato e il presidente proseguirà l'isolamento nella sua abitazione. Quindi farà ritorno a casa.

Proprio ieri il governatore aveva scritto su Facebook: "I medici ritengono che possa essere adeguatamente curato da casa, e questo è almeno un sollievo, ho massima fiducia nella loro valutazione e mi affido alla loro capacità e alle loro cure. Continuerò dunque a lavorare da casa, rinunciando magari a qualche eccesso di stress che in questi mesi non mi ha certo aiutato. Ma non mi fermo".