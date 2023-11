In casa un etto e mezzo di cocaina e oltre 5mila euro in contanti: manette per un 23enne

Un uomo di 23 anni, di origine straniera, è stato arrestato in flagranza di reato per spaccio, mentre la sua compagna, straniera di 21 anni, è stata denunciata in stato di libertà.

L’intervento della Polizia è avvenuto in seguito a diverse segnalazioni per spaccio nella zona di Borgo Panigale. La Squadra Mobile è stata così impegnata in un servizio di monitoraggio della zona, fin quando il 23enne è stato colto mentre cedeva la sostanza stupefacente ad un cinquantenne italiano.

Fermato dagli agenti, per il giovane è scattata l’ispezione domiciliare, in cui la Polizia ha rinvenuto 83 dosi di cocaina più tre sacchetti pieni della stessa polvere bianca, per un totale di 152 grammi. L’uomo, inoltre, aveva in casa diversi bilancini di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e 5335 euro in banconote, oltre ad alcune collane d’oro. Il giovane è stato così tratto in arresto, mentre la sua compagna, irregolare sul territorio, è stata denunciata in stato di libertà e messa a disposizione dell’ufficio immigrazione della Questura.