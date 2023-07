L'ondata di caldo vista dalla centrale operativa del 118: "Cento chiamate in più ogni giorno" | VIDEO

Il 118 delle province di Bologna, Modena e Ferrara aumenta uomini e mezzi a disposizione, ma il caldo si fa sentire per tutti

Gli interventi giornalieri sono ormai più di ottocento, un centinaio in più rispetto al normale. L’ondata di caldo, però, si fa sentire anche per i lavoratori della centrale operativa Emilia Est del 118, di base all’Ospedale Maggiore. Niente allarmismi, certo, ma il personale sta lavorando duramente e ininterrottamente ormai da giorni. Le chiamate alla sala operativa sono continue: difficile quantificare quelle relative esclusivamente al caldo, ma è un fatto che sono aumentati i casi di pazienti affetti da patologie cardiovascolari e del sistema respiratorio. I consigli sono i soliti: evitare di uscire nelle ore più calde e bere tanta acqua, consigli particolarmente preziosi per le persone più a rischio, i bambini e gli anziani.