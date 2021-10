Cambio appalto all'aeroporto, i sindacati in allarme: "A rischio 25 posti di lavoro"

Cambio appalto a rischio per i 25 manutentori delle comunicazioni delle torri di controllo degli aeroporti emiliani. Fiom e Uilm hanno infatti lanciato l'allarme sull'ormai prossimo avvicendamento delle due società, la prima uscente e la seconda vincitrice dell'appalto Enav per questo tipo di impiego.

"Nei prossimi giorni si svolgeranno i singoli incontri tra le Organizzazioni Sindacali e tutte le società coinvolte" spiega una nota dei sindacati ma "deve essere chiaro sin d’ora che le Organizzazioni Sindacali dei metalmeccanici tutte metteranno in campo tutte le azioni necessarie per il rispetto e la dignità dei lavoratori".

Il subentro infatti è previsto per il primo novembre 2021, ma la società uscente -si fa notare- oltre "a non aver ottemperato alla normativa di comunicazione di cambio appalto, non ha voluto avere alcun tipo di relazione sindacale che portasse alla gestione contrattuale e occupazionale dei lavoratori" spiegano dalle rappresentanze, che sin d'ora si preparano a ulteriori azioni.