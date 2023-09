Camion a fuoco in autostrada: tratto chiuso e lunghe code

Incendio sulla A1 Direttissima tra il bivio per la A1 Panoramica e Badia verso Firenze, un camion ha preso fuoco al chilometro 9+900 dell'autostrada.

Per permettere lo spegnimento e la messa in sicurezza, è stata disposta la chiusura del tratto. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, i Vigili del Fuoco e tutti i mezzi di soccorso.

Chi viaggia verso Firenze può percorrere la A1 Panoramica. All'interno del tratto chiuso si segnalano 3 km di coda che stanno defluendo su una corsia.

notizia in aggiornamento