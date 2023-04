Congegno per alterare le ore di guida: multa salata e ritiro di patente per camionista

Anomalie nel cronotachigrafo ossia l’apparecchio che registra i tempi di guida e di pausa. L'ha riscontrato la Polizia di Stato che ha fermato per un controllo un autoarticolato. Nel pomeriggio del 30 marzo, la polizia stradale di Bologna ha controllato un autocarro di proprietà di una società con sede nel maceratese e proveniente da Milano, condotto da un uomo di circa 30 anni.

Durante l'ispezione del veicolo, avvenuto all casello autostradale di San Lazzaro, i poliziotti della Sottosezione di Bologna Sud hanno riscontrato delle anomalie nel cronotachigrafo, l’apparecchio che registra i tempi di guida e di pausa.

Gli accertamenti sono stati approfonditi avvalendosi di una ditta specializzata: in questo modo si è accertata

la presenza di un dispositivo elettronico inserito nell’impianto elettrico del veicolo che permetteva, azionando un interruttore, di alterare le registrazioni del cronotachigrafo permettendo così all’autista di effettuare molte più ore di guida rispetto a quelle consentite dal codice della strada.

Il dispositivo è stato sequestrato e al conducente è stata elevata una contravvenzione di euro 1.732 con il

ritiro della patente di guida.

Cosa dice la legge

"Tutti i camionisti possono guidare per un limite massimo disciplinato dalla legge e devono seguire un periodo di riposo giornaliero e settimanale, il cui mancato rispetto implica sanzioni pecuniarie e decurtazione di punti sulla patente di guida" si legge in una nota di Professione Camionista.

Ogni camionisti può guidare fino ad un massimo di 9 ore giornaliere, prorogabili a 10 solo due volte a settimana.

Settimanalmente il camionista può guidare per massimo 56 ore

Bisettimanalmente il limite massimo di ore alla guida è di 90.

E’ necessario interrompere per 45 minuti il lavoro ogni 4 ore e mezza di guida. I 45 minuti di riposo possono essere suddivisi in due interruzioni nel periodo di guida, comunque entro le 4 ore e mezza, con la prima sosta che deve essere obbligatoriamente di almeno 15 minuti, e la seconda almeno di 30 minuti. Chi guida fino a 10 ore quotidiane, in virtù della proroga prevista due volte la settimana, deve effettuare almeno due soste nell’arco della giornata.

E' previsto anche un riposo giornaliero e settimanale.

Riposo regolare: bisogna effettuare un riposo di 11 ore nelle 24 ore e 13 ore di turno;

Riposo frazionato: bisogna effettuare un riposo di 3 ore più 9 ore non invertibili nell’arco delle 24 ore e 15 ore di turno

Riposo ridotto: bisogna effettuare un riposo di 9 ore per massimo tre volte a settimana nell’arco delle 24 ore e 15 ore di turno.

Il riposo settimanale può essere regolare o ridotto, ovverto 2 riposi di 45 ore in 2 settimane consecutive oppure di 45 ore più un riposo di 24 ore in 2 settimane consecutive, con obbligo di compensazione nella terza settimana successiva a quella in cui si è verificata la riduzione. Il periodo di riposo usufruito per la compensazione deve necessariamente essere successivamente abbinato ad un altro riposo di almeno 9 ore.