Concluso il restauro del campanile della Certosa: l'inaugurazione tra i fuochi d'artificio | VIDEO

Il campanile della Certosa torna a illuminarsi nello skyline di Bologna. La torre campanaria della chiesa monumentale di San Girolamo, all'interno del cimitero cittadino, era stata sottoposta ai lavori di restauro che tra progettazione e cantieri effettivi l'avevano oscurata per quasi sei anni.

L'intervento, eseguito dalla ditta Ottorino-Nonfarmale, è costato circa 250mila euro, più del doppio della cifra preventivata. Durante i primi sopralluoghi, infatti, il monumento eretto nel Seicento sopra fondamenta risalenti al Medioevo aveva mostrato più acciacchi di quanti apparivano da fuori: "Ma grazie ai fedeli siamo riusciti a raccogliere 70mila euro, un aiuto fondamentale per far fronte queste spese straordinarie - spiega Padre Mario Micucci -. Un'offerta anonima è stata di 20mila euro. È il simbolo dell'amore della comunità bolognese per la Certosa e per questa chiesa. E il campanile sarà il ponte di luce tra il cimitero e la città, e tra i vivi e i morti, e si vedrà anche dal santuario della Madonna di San Luca".

La torre è stata dotata di un impianto di luci led regolato da un orologio solare che lo azionerà automaticamente dopo il tramonto. All'inaugurazione erano presenti un centinaio di fedeli, curiosi di vederlo in funzione per la prima volta. A premere il tasto di avvio è stato l'arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza Episcopale Italiana Matteo Maria Zuppi, che ha officiato la benedizione del campanile prima di ammirare lo spettacolo dei fuochi d'artificio in cielo. Presente e con il naso all'insù anche l'assessore ai Lavori pubblici Simone Borsari.