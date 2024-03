Tram, cambio corsia: il cantiere di via Emilia Ponente si sposta

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Continuano i lavori per la costruzione della Linea rossa del tram. Il cantiere di via Emilia Ponente, tra i primi ad essere attivati, subisce una variazione: infatti, nei pressi dell’ospedale Maggiore, i lavori cambieranno corsia nel tratto compreso tra via Vittorio Veneto e via dell’Ospedale; resta temporaneamente invariata, invece, la porzione compresa tra l'ingresso dell’Ospedale e via Marzabotto.

Come scrive il Comune in un comunicato, anche in questa fase “la viabilità sarà consentita nella preferenziale verso il centro storico e in due corsie in direzione periferia, andando a sfruttare anche il nuovo controviale alberato recentemente realizzato nell’ambito dei lavori. Quest’ultimo, dotato di alcuni stalli di sosta, è stato introdotto proprio con l’obiettivo di fluidificare il traffico veicolare nell’area”.

Invece, nel tratto che va da via Marzabotto fino a piazza di porta San Felice, la preferenziale “subirà una riduzione di dimensione e sarà riservata all’esclusivo uso dei bus e taxi. La mobilità ciclabile, potrà procedere in direzione centro seguendo il percorso via Piave, via Pasubio, via Vittorio Veneto, via Sabotino, fino ai viali di circonvallazione”.