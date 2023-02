Capotreno picchiato da tre ragazzini, treno bloccato

Continuano le aggressioni a bordo dei treni, "una situazione insostenibile" tanto che in Giunta regionale è arrivata una interrogazione attraverso la quale si chiede un tavolo fra i dipendenti e la dirigenza dell'azienda di trasporti Tper-Trenitalia. Un modo per guardare in faccia il problema, numeri alla mano: solo nel corso dello scorso anno, infatti, sono 30 le persone -fra personale di bordo e capitreno - divenuti oggetto di violenze.

L'ultima episodio è recentissimo. Una nuova aggressione si è infatti verificata giovedì su un convoglio partito dalla stazione di Bologna e diretto a Vignola, dove tre ragazzini che erano saliti a bordo senza biglietto si sono scagliati contro lil capotreno prendendolo a pugni e facendolo cadere a terra. All'altezza di Ponte Ronca il treno è stato costretto a fermarsi. Sul luogo è giunta un’ambulanza del 118 per soccorrere l'addetto delle ferrovie e la polizia . Pesanti i disagi per i passeggeri , costretti a scendere e proseguire il viaggio con un bus di linea.