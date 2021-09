Due operazioni dei Carabinieri: sequestrati 7 chili di droga, due arresti

Due operazioni dei Carabinieri della Bologna Centro hanno portato all'arresto di un cittadino marocchino 30enne e un italiano 20enne per spaccio di stupefacenti.

Attraverso l'analisi dei tabulati telefonici e l'ascolto dei testimoni, i militari hanno accertato almeno 500 cessioni di cocaina nell'arco di due anni da parte dello straniero che gravitava nel centro storico e che ha alle spalle diversi precedenti specifici. Durante un'ultima perquisizione domiciliare, sono stati rinvenuti 10 grammi di cocaina, bilancini, materiale di confezionamento e 2.800 euro in banconote di piccolo taglio, ritenute provento dell'attività di spaccio. Il Gip ha disposto gli arresti domiciliari.

Più grave la posizione del 20enne bolognese, incensurato fino a ieri, 29 settembre Le indagini sono scattate dopo un appostamento in via Zagabria, zona San Donato, da parte dei militari del nucleo operativo della Bologna centro. Il ragazzo è stato trovato in possesso di circa 20 grammi di marijuana. La perquisizione domiciliare ha portato al ritrovamento di 5 chili hashish e 2 chili di marijuana, oltre a bilancini, materiali per il confezionamento e 6.600 euro in contanti. La droga, sulle piazze dello spaccio, avrebbe fruttato circa 70mila euro. Per il 20enne è stata disposta la detenzione in carcere.

E' di qualche giorno fa l'oeprazione della Polizia che ha smantellato una rete di spaccio con 15 arresti.

Foto CC