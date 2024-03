Controlli stradali in pianura: 300 persone controllate, multe e anche una denuncia

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Controlli dispiegati per la pianura Bolognese, tra Granarolo, Castenaso e San Lazzaro. È tra questi Comuni che i Carabinieri della Compagnia di San Lazzaro hanno effettuato un servizio ad ampio raggio per garantire la sicurezza stradale durante il fine settimana lo scorso venerdì 8 marzo. I militari hanno controllato 50 veicoli e 300 persone, la maggior parte delle quali risultate in regola e rispettose del Codice della strada. Ma ci sono state anche dieci sanzioni elevate per infrazioni, una denuncia in stato di libertà e due segnalazioni amministrative in materia di sostanze stupefacenti.

Durante i diversi posti di controllo, infatti, i militari hanno fermato un 26enne di Bologna, già noto alle forze dell’ordine, alla guida della sua utilitaria mentre era alterato dall’alcol. Sottoposto al test del palloncino, è risultato con un tasso alcolemico di 1,58 grammi sul litro, oltre il triplo di quello consentito per legge. È stato così denunciato in stato di libertà alla Procura di Bologna.

I Carabinieri hanno anche ‘pizzicato’ due italiani in possesso di piccole dosi di sostanze stupefacenti (mezzo grammo di cocaina e mezzo di hashish), che sono stati sanzionati e segnalati alla Prefettura di Bologna. La droga è stata invece sequestrata e consegnata al laboratorio per le analisi.