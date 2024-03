Carenza di organico al carcere del Pratello: "Il personale non può andare in ferie"

"La direzione dell' istituto per minorenni di Bologna ha comunicato al personale di polizia penitenziaria che nel mese di maggio non potrà godere di giornate di congedo ordinario (ferie) a causa della carenza di personale, visto che verranno a mancare 6 unità dall' organico già carente".

Lo rende noto FP CGIL, sindacato di Polizia Penitenziaria all'Istituto Penale Minorile del Pratello: "Purtroppo siamo davanti a una situazione incomprensibile in cui si vietano i giusti diritti soggettivi al personale di cui questa O.S. ha già segnalato in precedenza - si legge nella nota di richiesta di intervento alle autorità competenti - al fine di risolvere la situazione in maniera definitiva".

"Purtroppo in queste condizioni, nonostante le consuete rassicurazioni da parte del dipartimento giustizia minorile, non possiamo ritirare lo stato di agitazione promosso ormai da mesi. Questo è l' ennesimo segnale di disinteresse che il personale riceve dai vertici dell' amministrazione rispetto a problematiche fin troppo evidenti", conclude il sindacato.