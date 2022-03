Caro energia: la guerra in Ucraina incombe sui cantieri del Pontelungo

Fine lavori previsto tra tre anni, ma anche se "al momento procedono nel pieno rispetto del cronoprogramma che ci eravamo prefissati", le conseguenze della guerra in Ucraina potrebbero avere "ripercussioni" sulle tempistiche di questo come di altri cantieri, come riferisce la Dire.

Il Pontelungo di via Emilia Ponente è una struttura di circa 300 metri di lunghezza, su venti arcate di larghezza variabile tra i 10 e i 17 metri. La larghezza dell’impalcato è di circa 14,5 metri.

A dirlo è l'assessore comunale alla Manutenzione, Simone Borsari, oggi in commissione. "E' stata completata la prima tranche di consolidamento verticale di numerose pile": dalla 2 alla 5 e dalla 17 alla 21. "Sono in corso attività sull'impalcato e sta per iniziare la fase di demolizione e scavo che preparerà i luoghi per completare il consolidamento delle arcate dall'alto - continua l'assessore - perchè quella dal basso già stata effettuata nei lavo fatti un po' di tempo fa". Inoltre, "è in via di completamento anche la demolizione del marciapiede di monte, sia dal lato Borgo Panigale che dal lato ex quartiere Reno", continua Borsari. Che allontana i dubbi sulla quantità di operai impiegati: "Le lavorazioni vengono svolte regolarmente dal numero necessario, sono operai specializzati e non si deve guardare tanto al loro numero quanto alla tipologia di lavori in corso". I giorni di fermo, poi, "sono stati pochi e dovuti a dinamiche perfettamente normali in un cantiere, perchè si stava attendendo l'arrivo dei materiali", afferma sempre Borsari.

Quindi se finora "non ci sono stati intoppi particolari, dobbiamo avere ben chiara la consapevolezza che in seguito al mutamento del contesto economico, per il contesto bellico in Ucraina e tutte le conseguenze dal punto di vista del caro materiali e del caro energia - avverte l'assessore - ci potrebbero essere in futuro delle ripercussioni non soltanto su questo cantiere ma in generale: sotto il profilo sia del rincaro dei prezzi di materiali ed energia che delle tempistiche".

I lavori

Messa in sicurezza della struttura sul fiume Reno con il rifacimento e l’allargamento della parte superiore per ospitare percorsi ciclopedonali e il miglioramento della mobilità in tutta l’area. Per l'intera durata dei lavori, il ponte non sarà mai completamente chiuso al traffico.

L'intervento comprende anche il rinnovo dei sottoservizi: rete idrica, gas, energia elettrica bassa e media tensione, telefonia, dati e pubblica illuminazione. L’infastruttura si trova a Borgo Panigale-Reno e fa parte di un quadrante strategico per l’accesso e l’uscita dalla città.

I lavori di consolidamento e riqualificazione della struttura prevedono anche il restauro delle quattro sirene in marmo scolpite da Carlo Monari e collocate ai quattro capi del ponte. Il restauro delle sirene, curato da personale specializzato, avverrà nella fase finale dei lavori.