In carrozzina per l'Emilia-Romagna: il viaggio di 6 ragazzi con lesione midollare

"In completa autonomia e senza mai scendere dalle loro carrozzine". E' Klick’s on ways 2022, il cammino di 6 viaggiatori che non si erano mai incontrati, ma che insieme attraverseranno l’Emilia Romagna, da Fidenza sino a raggiungere l’Istituto riabilitativo di Montecatone, a Imola.

Sono Pietro, Michele, Emanuele, Manuel e Ignazio, guidati dal costruttore di Cammini Pietro Scidurlo, e affronteranno un itinerario di 250 km per testimoniare come, dopo la lesione midollare, "fuori ci sono infinite possibilità e che il Cammino è una di queste" si legge.

"Otto giorni di viaggio per promuovere le bellezze della nostra regione e far scoprire percorsi inclusivi e accessibili a tutti - ha commentato sui social il presidente della Regione Stefano Bonaccini - L’ultima tappa sarà al Centro Riabilitativo di Montecatone a Imola, fiore all’occhiello per la riabilitazione di pazienti con gravi o gravissime lesioni spinali".

Il percorso

Da Fidenza, Fornovo di Taro, San Polo d’Enza, Sassuolo, Bazzano di Valsamoggia, Sasso Marconi, Bologna, Varignana fino a Dozza. La meta sarà l’Istituto di Montecatone di Imola specializzato nella riabilitazione di persone colpite da lesioni midollari e cerebrali acquisite: "Montecatone è il mondo della perenne attesa, dove dimentichi di avere un’altra casa perché sai quando entri ma non quando uscirai - scrive nella nmota Pietro Scidurlo - è dove ti insegnano a vivere con la carrozzina e a ritrovare l’autonomia. Quindi è lì che inizieremo un altro viaggio, forse proprio quello più difficile, fatto di incontri con i ragazzi e le famiglie coinvolte. Sarà fondamentale far comprendere che fuori c’è la vita ad aspettare, certo meno facile di prima, ma con mille opportunità da poter cogliere; e il Cammino è una di queste" che annuncia altri cammini per girare "ogni anno una regione e una unità spinale diversa".

"Questo viaggio lo faremo per noi, per voi, per chi partirà il giorno dopo averci incontrati e per chi partirà tra dieci anni, semplicemente lo faremo per regalare il possibile in un mondo di finti impossibili", conclude.

Pietro è nato a Somma Lombardo (VA), paraplegico dalla nascita, a 33 anni percorre per la prima volta il Cammino di Santiago in handbike. Nel 2012 è tra i fondatori e presidente di Free Wheels, l'organizzazone che mette a disposizione itinerari, ospitalità e servizi per tutti. Si occupa inoltre della mappatura dei percorsi e itinerari accessibili a tutti.

(Foto Klick’s on ways 2022)