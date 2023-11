"Questa non è accoglienza": attivisti imbrattano il Cas di Ozzano con vernice e fumogeni | FOTO

Una scritta nera lasciata sulla parete - "Questa non è accoglienza". Nel primo giorno di piena attività nell'ex caserma Gamberini, il Centro di Accoglienza Straordinaria (Cas) per persone migranti di Ozzano è stato imbrattato da un gruppo di attivisti e attiviste dei centri sociali Labas e Tpo.

Il significato dell'azione

"Oggi contestiamo il modello di accoglienza del decreto Cutro - spiegano gli autori dell'azione, riferendosi al decreto di legge 20/2023 che impone molte restrizioni ai migranti richiedenti asilo - che è perfettamente rappresentato da questa struttura di Ozzano: nascondere richiedenti asilo e migranti in grandi centri, nelle zone disabitate e periferiche della città, in assenza totale di servizi di integrazione e reti sociali". Per gli attivisti, il Cas di Ozzano non ha la funzione di accogliere, "ma confinare i migranti ai margini, marginalizzandoli e separandoli dal tessuto sociale. La rappresentazione che si costruisce - proseguono - è quella dei corpi estranei, degli stranieri in eccesso, diversi e pericolosi, da non fare incontrare con i cittadini".

Il Cas di Ozzano, 100 posti per i migranti

La struttura di accoglienza, affidata alla prefettura, ha aperto da un giorno con i primi ottanta posti. A pieno regime il Cas, in gestione alla società Nova Facility di Treviso, è stato organizzato per ospitare cento persone. "Come sempre in autunno la situazione è leggermente attenuata in termini di arrivi, aveva detto alla Dire l'assessore al Welfare del Comune di Bologna, Luca Rizzo Nervo, aggiungendo però che essendo questo "l'anno con il maggior numero di arrivi in assoluto degli ultimi sette, c'è una complessità che si protrae anche oltre i mesi estivi".