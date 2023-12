Casalecchio, trapper improvvisa concerto: feriti, risse e panico al Gran Reno

E' di diversi feriti, alcuni anche da piccole armi da taglio, il bilancio di quanto accaduto nel tardo pomeriggio di ieri al centro commerciale Gran Reno di Casalecchio, dove il trapper Medy Cartier ha inscenato un concerto improvvisato nell'ala esterna dell'edificio.

Centinaia i ragazzini presenti, che in pochissimo tempo si sono accalcati verso il palco messo in piedi per l'occasione. E proprio poco prima che la performance del trapper prendesse il via gruppi di giovani ne hanno approfittato per menare le mani e mettere in atto vandalismi, come lo svuotare gli estintori presenti nei dintorni. Il bilancio, come detto, è stato di alcuni feriti.

Nonostante questo, il concerto si è svolto senza ripensamenti e anzi, il trapper ha dato appuntamento a una ulteriore data, che coincide con il lancio dell'ultimo album. Nel frattempo, mentre qualcuno ha chiamato le forze dell'ordine, è iniziato il fuggi fuggi generale, con i ragazzi che si sono dispersi, molti in direzione della stazione dei treni. Non è la prima volta che la zona è luogo di ritrovo per gruppi di ragazzi numerosi, ritrovi che poi spesso sfociano in risse e vandalismi.