Mille prodotti tra dispositivi elettronici e bigiotteria, pronti per la vendita ma non sicuri e per questo sequestrati. È il bilancio dell'intervento della Guardia di Finanza di Imola all'interno in un negozio di Casalfiumanese, nel Circondario imolese.

Il negozio, gestito da un uomo di origini cinesi, vende articoli vari tra cui supporti per cellulari, cavi Usb, prese elettriche e torce, insieme a piercing, collane e braccialetti. Tutti prodotti privi dei requisiti di conformità e sicurezza, senza l'etichetta che indicava i materiali e l'eventuale presenza di sostanze nocive né la certificazione CE previste per legge, che avrebbero generato circa 4500 euro di profitti per questo illeciti.

Le anomalie riscontrate hanno fatto scattare l’immediato sequestro amministrativo e la segnalazione del titolare dell’esercizio alla Camera di Commercio di Bologna per violazioni degli articoli del Codice del Consumo, per le quali è prevista una sanzione amministrativa che va da un minimo di 516 a un massimo di 25.823 euro.

Solo qualche giorno fa un altro sequestro di migliaia di prodotti non sicuri da parte delle Fiamme Gialle, intervenute nei padiglioni della fiera mondiale della cosmesi "Cosmoprof" di Bologna.