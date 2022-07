Castel del Rio, omicidio di Fabio Cappai: 17enne in stato di fermo

Avrebbe confessato il 17enne fermato dai carabinieri per l'omicidio del 23enne Fabio Cappai, avvenuto la scorsa notte a Castel del Rio, vicino al centro sportivo di via Giovannini. Il provvedimento è stato disposto dalla Procura per i minorenni di Bologna.

Una lite finita in tragedia, forse iniziata per un battibecco, per quelli che tecnicamente vengono definiti "futili motivi". Il 17enne, italiano e residente nella zona, ora si trova nel carcere minorile del Pratello di Bologna in attesa della convalida del fermo.

Fabio Cappai lavorava come operaio in un'azienda della vallata e sul suo corpo verrà effettuata l'autopsia, disposta per martedì 19 luglio. A ucciderlo diverse coltellate e all'arrivo dei sanitari del 118 e dell'elisoccorso non c'era più nulla da fare.

Questa sera la fiaccolata

Questa sera ore 21 davanti alla Chiesa di Castel del Rio si svolgerà una fiaccolata in memoria "del nostro amico e compaesano Fabio che questa notte ci ha lasciati. Al rientro verrà recitato un breve Rosario" fa sapere il Comune di Castel del Rio.