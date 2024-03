Arrestato per spaccio dopo il controllo stradale: cocaina e marijuana in auto e a casa

Servizio antidroga a Castel San Pietro Terme, dove i Carabinieri della Tenenza di Medicina sono intervenuti su richiesta della Polizia Locale e hanno arrestato un’automobilista italiano sulla cinquantina per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante un posto di controllo alla circolazione stradale che gli agenti stavano effettuando in via Laino, il conducente non ha gradito il controllo così sono stati chiamati i Carabinieri. Durante la perquisizione all’interno del veicolo hanno trovato un involucro di plastica con diverse palline di cocaina del peso complessivo di 20 grammi, un coltello e una bilancina di precisione. La perquisizione è proseguita a casa dell'uomo: lì sono stati trovati altri due bilancini di precisione, un cutter e altri coltelli, un’altra dose di cocaina e una cinquantina di grammi di marijuana. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, l’automobilista arrestato dai Carabinieri, è stato trattenuto agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida con giudizio direttissimo.

I Carabinieri della Compagnia di Imola hanno nelle ultime ore identificato 97 persone e controllato 78 veicoli, durante i controlli del territorio, tra Imola e Castel San Pietro, con particolare riferimento alla lotta al traffico di droga.

Durante il controllo di un bar, i militari hanno identificato decine di persone, tra cui un italiano sulla trentina trovato con hashish. Quanto rinvenuto è stato sequestrato dai Carabinieri e l’avventore del locale è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Bologna per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Altri due clienti, invece, sono stati segnalati alla Prefettura di Bologna per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.