Incidente sul lavoro a Castello D'Argile: operaio ferito

Corsa in ospedale per un 43enne

L’altra sera, i Carabinieri della Stazione di San Pietro in Casale (BO) sono intervenuti in un’azienda specializzata nella produzione di nastri adesivi, con sede a Castello d’Argile (BO), dove un operaio algerino di 43 anni, addetto alla produzione di bobine, è rimasto ferito a una mano da un rullo meccanico che stava cercando di sbloccare. Soccorso dai sanitari del 118, l’operaio è stato trasportato al Pronto Soccorso dell’Ospedale Maggiore di Bologna in condizioni di media gravità.