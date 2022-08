In Appennino spuntano i selfie point

L’estate 2022 di Castiglione dei Pepoli si arricchisce di una novità che sta appassionando i residenti, i turisti e i camminatori presenti, in questi giorni, nel comune dell’Appennino bolognese. E’ stato inaugurato il “selfie point”, un punto che sta diventando una meta di curiosità per tutti. Si tratta di una enorme cornice in ferro battuto, ideato realizzato e donato dai fratelli Mannori e da laser planet. La nuova struttura, posizionata di fronte all’infopoint turistico gestito da Appennino Slow, si trova in uno dei punti più panoramici del paese, il Belvedere in piazza Marconi, da dove è possibile ammirare tutta la Valle del Brasimone. La stessa piazza che a breve sarà riqualificata e resa pedonale.

Il “selfie point” non è l’unica attrattiva dell’estate di Castiglione dei Pepoli. Sono tanti, infatti, gli appuntamenti proposti non solo nel capoluogo, ma anche nelle frazioni. Giornate e serate che uniscono la tradizione alla socialità e al divertimento consapevole e attento.

“Siamo soddisfatti per le tante iniziative proposte nell’estate castiglionese. Un calendario ricco di appuntamenti e ai quali hanno partecipato tantissime persone, sia del posto sia turisti che in queste settimane affollano le località del territorio. Dobbiamo continuare su questa strada perché vorremmo che Castiglione, come tutto l’Appennino, consolidasse il proprio ruolo nel settore del turismo bolognese” ha dichiarato Maurizio Fabbri, sindaco di Castiglione dei Pepoli

Il calendario degli eventi

Nel calendario degli appuntamenti previsti e realizzati dall’Amministrazione comunale in collaborazione con la Pro Loco e le associazioni culturali e sociali del territorio, si segnalano alcuni appuntamenti:

Castiglione:

Mercoledì 10 agosto nel sagrato della chiesa di San Lorenzo alle ore 21 ci sarà il concerto della Banda Sisto Predieri: un modo per festeggiare in compagnia la notte San Lorenzo.

Il 12 agosto nel parco Rimembranza alle ore 21 all’interno della manifestazione Crinali è in programma il concerto di Riccardo Tesi e Banditaliana.

Sabato 13 e domenica 14 agosto le vie del paese si animeranno con l’iniziativa “Pepoli from Ibiza”, una due giorni di festa organizzata dalla Pro Loco.

Dal 19 al 21 agosto Yama -he – Raccontami il Giappone. Un fine settimana ricco di eventi, suoni e sapori dedicati al Sol Levante.

Dal 26 al 28 agosto ci sarà Montagna in Fiera, la più grande e storica fiera dell’Appennino Tosco-Emiliano che richiama centinaia di espositori da tutta Italia.

Rasora:

Giovedì 11 agosto in Piazza ci sarà il gioco della Tombola

Martedì 16 agosto alle 21.30 serata in musica dal titolo “Grazie Lucio. Emozioni e canzoni per chi ama Lucio Battisti”

Baragazza:

Venerdì 19 agosto torna “la Cena del Serraglio”, un tradizionale appuntamento che ripropone i prodotti enogastronomici della montagna. Nel corso della serata non mancano gli eventi.

Lagaro:

La prima settimana di settembre si svolgerà la festa di San Mamante